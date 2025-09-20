Nos mondes souterrains ! Saint-Martial-de-Nabirat

Samedi 20 septembre, au Foyer Rural, de 10h à 12h00 et de 14h00 à 17h00, une exposition sur les pionniers spéléologues de Saint-Martial-de-Nabirat sera proposée au public, avec le concours des archives du Spéléo Club de Périgueux et du Groupe Spéléologique de Bouzic.A 17h00, deux courts métrages.

Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 43 32

English : Nos mondes souterrains !

Saturday September 20, at the Foyer Rural, from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm, an exhibition on the pioneering speleologists of Saint-Martial-de-Nabirat will be open to the public, with the help of the archives of the Spéléo Club de Périgueux and the Groupe Spéléologique de Bouzic. At 5pm, two short films will be shown.

German : Nos mondes souterrains !

Am Samstag, den 20. September, wird im Foyer Rural von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr eine Ausstellung über die Höhlenpioniere von Saint-Martial-de-Nabirat gezeigt, die von den Archiven des Spéléo Club de Périgueux und der Groupe Spéléologique de Bouzic unterstützt wird.Um 17 Uhr werden zwei Kurzfilme gezeigt.

Italiano :

Sabato 20 settembre, presso il Foyer Rural, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, sarà aperta al pubblico una mostra sugli speleologi pionieri di Saint-Martial-de-Nabirat, con l’aiuto degli archivi dello Spéléo Club de Périgueux e del Groupe Spéléologique de Bouzic. Alle 17.00 saranno proiettati due cortometraggi.

Espanol : Nos mondes souterrains !

El sábado 20 de septiembre, en el Foyer Rural, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas, se abrirá al público una exposición sobre los espeleólogos pioneros de Saint-Martial-de-Nabirat, con la ayuda de los archivos del Spéléo Club de Périgueux y del Groupe Spéléologique de Bouzic. A las 17.00 horas, se proyectarán dos cortometrajes.

