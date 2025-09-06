NOS MUSÉES, QUELLE HISTOIRE ! Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-06T11:00:00 – 2025-09-06T13:00:00

Fin : 2025-09-07T11:00:00 – 2025-09-07T13:00:00

Nos musées racontent une histoire commune à travers leur collections, riches de nombreuses « pépites », mais aussi des lieux emblématiques de Mulhouse. Le Musée de l’Impression sur Étoffes et les musées municipaux vous invitent à la découvrir ou la redécouvrir.

Durée : 2h de visite suivie d’un piquenique (apporté par chaque participant).

Rendez-vous : 10 rue de la Bourse, devant le bâtiment de la Société Industrielle de Mulhouse.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse

