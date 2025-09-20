Nos musées, quelle histoire ! Société Industrielle de Mulhouse Mulhouse

Nos musées, quelle histoire ! 20 et 21 septembre Société Industrielle de Mulhouse Haut-Rhin

Limité à 25 personnes par visite. Réservation au 03.89.33.78.11 ou accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Le musée de l’Impression sur étoffes et les musées municipaux s’associent pour vous proposer une déambulation dans des lieux emblématiques de Mulhouse, qui ont abrité, au fil du temps, les « pépites » collectées depuis le XIXᵉ siècle par la Société Industrielle de Mulhouse.

Du nouveau quartier au musée des Beaux-Arts, en passant par le musée de l’Impression sur étoffes et le musée historique, venez découvrir ou redécouvrir cette histoire patrimoniale.

Durée : 2h de visite suivie d’un pique-nique (apporté par chaque participant).

Société Industrielle de Mulhouse 10 rue de la Bourse, Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est Fondée en 1826, la Société Industrielle de Mulhouse est née de l’envie de stimuler et développer l’esprit d’entreprendre qu’avaient alors les grands industriels mulhousiens. Durant tout le XIXe siècle, la Société Industrielle de Mulhouse va être le laboratoire d’idées où s’est élaboré le « modèle mulhousien », cette convergence unique entre l’industrie, la recherche et l’enseignement. Dès le départ, la SIM trace une voie complexe qui montre qu’elle comprend l’enjeu de l’ère industrielle.

