Nos oiseaux en migration Atelier CPN Poix-Terron

Nos oiseaux en migration Atelier CPN

2bis route de Montigny Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le club Connaître et Protéger la Nature de PIX’in vous invite à son troisième atelier dédié à la biodiversité hivernale.Au programme en apprendre plus sur les migrations de nos oiseaux fabrication d’un nichoir à déposer dans le jardin de l’associationAnimation gratuite | réservation obligatoire. Rendez-vous le samedi 10 janvier à 14h

2bis route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

English :

PIX?in’s Connaître et Protéger la Nature club invites you to its third workshop dedicated to winter biodiversity.on the program: learn more about the migrations of our birds make a nesting box to put in the association’s gardenFree activity | reservation required. See you on Saturday, January 10 at 2pm

