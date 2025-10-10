Nos Parents Café, Rencontres & Témoignages Quessoy

19 Rue de l’Hôtel Girault Quessoy Côtes-d’Armor

Le vieillissement de nos parents nous laisse parfois seuls face à des questions quand et comment savoir s’il faut s’inquiéter ou rire tendrement de leur comportement ? Comment recueillir le ressenti de nos parents sur ce déclin cognitif qui les déstabilise ?

Raphaëlle GARNIER sera entourée de Marine Rigal, psychologue neuropsychologue, et de Marie-Chantal Le Bohec, infirmière coordinatrice du dispositif CLUEDO 22, professionnelles de terrain et spécialistes du sujet, qui répondront à vos questions, écouteront vos témoignages et recueilleront vos ressentis sur ce que vous vivez. .

19 Rue de l’Hôtel Girault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 35 57

