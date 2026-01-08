Nos parents s’adorent déjà et toujours ! Espace Nelson Mandela Saint-Germain-du-Puy
Nos parents s'adorent déjà et toujours ! Espace Nelson Mandela Saint-Germain-du-Puy Dimanche 22 février, 15h00
– 2 pièces 12 € / 22 €.
– 1 pièce 9 € / 16 €.
Deux pièces et un entracte. Plongez dans l’épopée des familles FONTAINE et DELAMARRE pour une après‑midi théâtre pleine d’émotions et de rebondissements.
À voir ou à revoir !

**HORAIRES** :
15h00 : début de l’après‑midi théâtre (ouverture des portes à 14h30)
→ représentation des deux volets.
17h00 : début du volet 2 uniquement (ouverture des portes à 16h30).
Entracte de 45 minutes entre les deux pièces (collation sur place).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-22T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-22T19:00:00.000+01:00
https://www.helloasso.com/associations/villemenardcoeur-en-berry/evenements/nos-parents-s-adorent-deja-et-toujours 0607686316
Espace Nelson Mandela Rue Léonard Hyppolyte Roger, 18390 Saint Germain du Puy Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher