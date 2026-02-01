Nos parents s’adorent déja, nos parents s’adorent toujours Saint-Germain-du-Puy

Nos parents s’adorent déja, nos parents s’adorent toujours

Espace Nelson Mandela Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Une comédie familiale en deux actes pleine d’humour et de rebondissements, portée par la troupe Villemenard en Scène à Saint-Germain-du-Puy.

L’association Villemenard, Cœur en Berry présente une pièce de théâtre en deux actes avec entracte, interprétée par les comédiens de la troupe Villemenard en Scène ! . À l’affiche Nos parents s’adorent déjà ! et Nos parents s’adorent toujours ! , deux comédies contemporaines écrites par Richard Leloup, Rozenn Leloup, Nathalie Dume, Céline Collette et Anaïs Chollet. Rendez-vous à l’Espace Nelson Mandela à Saint-Germain-du-Puy, dimanche 22 février 2026 à 15h et 17h (ouverture des portes à 15h). Réservation conseillée. Buvette et petite restauration sur place. 12 .

Espace Nelson Mandela Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 68 63 16 villemenardcoeurenberry@outlook.fr

English :

A family comedy in two acts, full of humor and twists and turns, performed by the Villemenard en Scène troupe in Saint-Germain-du-Puy.

