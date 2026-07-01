Nos petites protégées nocturnes : Les Chauves-souris, Condé- Sur- l’Escaut, Base nature et de loisirs, Condé-sur-l’Escaut

samedi 25 juillet 2026 · Condé- Sur- l'Escaut, Base nature et de loisirs · Condé-sur-l'Escaut

Informations pratiques

Nos petites protégées nocturnes : Les Chauves-souris Samedi 25 juillet, 20h00 Condé- Sur- l’Escaut, Base nature et de loisirs Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Condé- Sur- l’Escaut, Base nature et de loisirs 2 Allée Richelieu Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://rdvnature.lenord.fr »}]

Dans le cadre de la Nuit internationale de la Chauves-souris, venez découvrir ces animaux fantastiques! Petits et grands sont les bienvenus. Diaporama suivi d’une sortie pour rencontrer ces créatures. Chauves-souris

Fabien VEYSSIER