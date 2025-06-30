NOS PETITS PENCHANTS – LA CARAVELLE Meaux

NOS PETITS PENCHANTS Début : 2026-04-01 à 15:00. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : NOS PETITS PENCHANTSDistribution Compagnie Des fourmis dans la lanterne Écriture, création Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman Interprétation Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman, Corinne Amic ou David Chevallier (en alternance) Regard Extérieur Amalia Modica et Vincent Varène Création musicale : Jean-Bernard Hoste Création Lumière, régie générale Laure Andurand Régie lumière François Décobert, Eric Gréco ou Laure AndurandQuestionnons ensemble notre rapport au bonheur autour d’un récit « marionnettique » sans paroles. Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ? Développement personnel, recherche du selfie parfait, influenceurs modèles… Le bonheur est à notre époque une question intime qui touche tous les aspects de la vie mais aussi une affaire de représentation sociale. Cependant, une vie réussie est-elle nécessairement une vie heureuse ? Pourquoi devrions-nous cacher nos émotions dites « négatives » ? Dans ce théâtre de marionnettes aux esthétiques décalées, des personnages aux petits penchants criant de vérité nous questionnent sur notre quête du bonheur. Ce spectacle veut permettre à chacun d’interroger sa recherche du bonheur et de faire son propre chemin dans ce labyrinthe où il est si facile de se perdre. Une poésie visuelle, tendre et poignante qui en dit beaucoup plus que les mots. Compagnie Des Fourmis Dans La Lanterne La Compagnie est adhérente à TheMaa (Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés) et au Collectif Jeune Public Hauts-de-France

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77