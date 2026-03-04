« Nos préférences » – Une pièce entre économie et théâtre, Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio, Évry

« Nos préférences » – Une pièce entre économie et théâtre Lundi 16 mars, 12h00 Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Essonne

Entrée libre

Quand la microéconomie devient matière théâtrale

À partir de ses échanges avec l’économiste Dimitrios Xefteris, Julien Avril transforme la théorie du choix public en objet scénique. Les articles scientifiques de microéconomie – habituellement réservés aux spécialistes – deviennent ici des saynètes tour à tour comiques et tragiques.

« Nos préférences » interroge nos décisions individuelles et collectives à l’heure des algorithmes, des plateformes numériques et des crises contemporaines. Comment se forment nos choix ? Sont-ils réellement rationnels ? Quels arbitrages opérons-nous, consciemment ou non, dans un monde structuré par des modèles économiques et des logiques d’optimisation ?

Sciences économiques, humour et réflexion politique

Entre humour, rigueur intellectuelle et réflexion politique, « Nos préférences » propose une expérience théâtrale originale qui parlera particulièrement aux étudiant.es mais aussi à toute personne curieuse de comprendre les mécanismes qui structurent nos choix et influencent nos sociétés.

Une invitation à penser autrement nos préférences… et peut-être à les reconsidérer.

Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Les étudiant.es du département musique, en partenariat avec la Scène de recherche de Paris-Saclay accueille « Nos préférences », une création de Julien Avril, auteur et metteur en scène.