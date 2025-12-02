Nos quartiers ont du talent Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

Nos quartiers ont du talent

Place Charles de Gaulle Les Halles Mont-de-Marsan Landes

Les Halles ainsi que les chalets implantés sur la place Charles de Gaulle accueilleront les stands.

Curieux et amateurs d’art pourront venir découvrir les œuvres conçues grâce à différentes techniques, le samedi entre 14h et 19h et le dimanche entre 10h et 18h.

L’occasion idéale pour les artistes amateurs du coin de faire connaître leurs talents couture, peinture, broderie, littérature…

Inscriptions jusqu’au 30 novembre !

Infos et règlement Service Conseils de quartier .

Place Charles de Gaulle Les Halles Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

