Le théâtre Comoedia accueillera le concert Nos régions à l’unisson , un événement organisé par le Conservatoire en collaboration avec l’école Jean Jaurès. Les élèves des classes à horaires aménagés musique (CHAM), accompagnés d’autres camarades, monteront sur scène pour offrir un moment musical mettant en valeur les cultures régionales.

– Le concert est ouvert à tous, et l’entrée est libre. .

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89

English :

The Théâtre Comoedia will host the concert « Nos régions à l?unisson », organized by the Conservatoire in collaboration with the Jean Jaurès school. Students from the CHAM (classes à horaires aménagés musique) program, accompanied by other students, will take to the stage to offer a musical experience.

German : Nos régions à l’unisson Conservatoire Maurice Ravel

Im Comoedia-Theater findet das Konzert « ?Nos régions à l’unisson? » statt, eine Veranstaltung, die vom Konservatorium in Zusammenarbeit mit der Schule Jean Jaurès organisiert wird. Die Schüler der classes à horaires aménagés musique (CHAM) werden zusammen mit anderen Schülern auf der Bühne stehen und ein musikalisches Erlebnis bieten.

Italiano :

Il Théâtre Comoedia ospiterà il concerto « Nos régions à l’unisson », un evento organizzato dal Conservatorio in collaborazione con la scuola Jean Jaurès. Gli allievi delle CHAM (classes à horaires aménagés musique), accompagnati da altri studenti, saliranno sul palco per offrire un’esperienza musicale.

Espanol :

El Teatro Comoedia acogerá el concierto « Nos régions à l’unisson », un evento organizado por el Conservatorio en asociación con la escuela Jean Jaurès. Los alumnos de las CHAM (classes à horaires aménagés musique), acompañados por otros estudiantes, subirán al escenario para ofrecer una experiencia musical.

