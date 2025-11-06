Nos Règnes Scène Nationale l’Empreinte Brive Tulle Tulle

Nos Règnes Jeudi 6 novembre, 20h00 Scène Nationale l’Empreinte Brive Tulle Corrèze

« Nos Règnes » est une fable radicalement baroque, à certains égards acrobatique et peut-être même délicatement punk, pour une Reine, une Troubadour, un Musicien et un Trône. Nous sommes dans les ruines d’un château. Deux femmes se confrontent aux fantasmes du pouvoir et aux rituels qui l’entourent, le fabriquent et le dévorent sur une musique live.

À l’injonction faite aux femmes de « reprendre le pouvoir » on pourrait imaginer que nous rentrons dans une période formidable d’émancipation et de nouveaux paradigmes. Pourtant « la vie entre les gens, l’Histoire entre les peuples, sont faites de contradictions. Se font à travers ces contradictions. » Gisèle Halimi

“Nos Règnes” questionne les fantasmes du pouvoir et la manière dont la transmission de l’Histoire influence notre positionnement face à ce pouvoir. Quelles empreintes notre Histoire collective laisse t-elle dans nos intimités? Où et comment se loge notre désir/besoin, avoués/inavoués de pouvoir?

Avec la joie comme arme de résistance contre toute forme d’abandon, il s’agira d’envisager ces Histoires comme un élan vers l’émancipation. Notre recherche est brute, physique et met en jeu les corps, la sensibilité et les voix d’une Reine, d’une Troubadour, d’un Musicien et de leur miroir : un trône.

Scène Nationale l’Empreinte Brive Tulle 8, quai de la République 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Inouïes Productions cirque musique live

Chloé Daumal