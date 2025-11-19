Nos rendez-vous littéraires : Le temps d’un premier roman Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Lectrices et lecteurs, retrouvons-nous pour un échanger autour des 5 romans de la sélection 2026, qui sera bientôt dévoilée !

samedi 14 février, 10h30

adultes

sur inscription à partir du 14 janvier

Le Prix des lectrices et des lecteurs est décerné chaque année par les usagers des bibliothèques de la Ville de Paris à un premier roman adulte d’une autrice ou un auteur francophone. Ce prix sera attribué courant avril 2026 à un roman édité entre le 13 août et le 30 septembre 2025. Vous pouvez voter en ligne sur le portail des bibliothèques ou dans les urnes disponibles dans les bibliothèques participantes.

Le samedi 14 février 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T10:30:00+02:00_2026-02-14T12:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/