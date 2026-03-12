Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Le traditionnel café des lecteurs de la bibliothèque Saint-Éloi a changé de nom pour devenir

Plume à la page, et mettre ainsi à l’honneur notre mascotte à plumes !

Chacun.e peut venir avec un ou plusieurs coups de cœur qu’il ou elle souhaite partager avec d’autres.

Vous serez toujours accueilli.e.s autour d’un thé ou d’un café !

En présence d’interprètes LSF/FR.

samedi 11 avril, 10h30

adultes

entrée libre

En présence d’interprètes LSF/FR.

Vous avez aimé un livre, un film ? Vous voulez partager avec d’autres passionné.e.s et curieux.ses ? Participez à notre rendez-vous littéraire Plume à la page !

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Eloi et trouvez le meilleur itinéraire

