Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 11 avril 2026.
Le traditionnel café des lecteurs de la bibliothèque Saint-Éloi a changé de nom pour devenir
Plume à la page, et mettre ainsi à l’honneur notre mascotte à plumes !
Chacun.e peut venir avec un ou plusieurs coups de cœur qu’il ou elle souhaite partager avec d’autres.
Vous serez toujours accueilli.e.s autour d’un thé ou d’un café !
En présence d’interprètes LSF/FR.
samedi 11 avril, 10h30
adultes
entrée libre
En présence d’interprètes LSF/FR.
Vous avez aimé un livre, un film ? Vous voulez partager avec d’autres passionné.e.s et curieux.ses ? Participez à notre rendez-vous littéraire Plume à la page !
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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