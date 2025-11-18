Nos Rêves Font Du Bruit #6 Troyes

Nos Rêves Font Du Bruit #6 Troyes mardi 18 novembre 2025.

Nos Rêves Font Du Bruit #6

La Chapelle Argence, Le Fer à Gus, Les Lucioles Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-18

LE FESTIVAL

Au-delà d’être un genre musical, le rock est une approche, un état d’esprit, un mode de vie, une philosophie caractérisée par l’exaltation de la vie, la prise de risque et l’insouciance. Par une puissante envie de liberté, c’est le cri du cœur, l’envie d’entreprendre avec panache et sans concessions. Le rock, par son caractère organique, est une quête d’absolu et d’affirmation, comme un besoin de crier J’existe sans être dépendant du regard extérieur.



Nos Rêves Font Du Bruit est né de l’envie de contribuer à l’effervescence de la scène rock hexagonale, qui offre une multitude de propositions gravitant autour de la musique rock’n’roll et ses variantes (garage, alternatif, grunge, pop, punk, psyché, noise, cold wave…). Ces groupes qui vivent chaque concert comme si c’était le dernier, portant quelque chose qui dépasse les simples notions de rythme et de mélodie, qui libèrent leurs émotions par les mots et les guitares. Ces groupes qui finissent en sueur, en larmes ou en sang, qui laissent leurs tripes sur scène pour nous offrir un exutoire que seuls les concerts peuvent procurer, méritent d’être mis en valeur et sont les pierres angulaires de ce festival.



LA PROGRAMMATION

> Mardi 18 novembre le Fer à Gus

PALES + EDGAR DÉCEPTION

> Mercredi 19 novembre Les Lucioles

AVALON BLOOM + SPLIT

> Jeudi 20 novembre La Chapelle Argence

TAGADA JONES + DYE CRAP + MAD OVERDRIVE

> Vendredi 21 novembre La Chapelle Argence

EIFFEL + GWENDOLINE + ALVILDA + À DEMI-MOTS

> Samedi 22 novembre La Chapelle Argence

THE MURDER CAPITAL + IT IT ANITA + BASIC PARTNER + CHEST .

La Chapelle Argence, Le Fer à Gus, Les Lucioles Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 16 49 19 23 contact@nosrevesfontdubruit.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nos Rêves Font Du Bruit #6 Troyes a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne