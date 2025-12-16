Nos rivages, par les participant·es à l’atelier théâtre de L’Autre Regard ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Jeudi 26 mars 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Théâtre. Dans le cadre de la création RIVES, les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté.

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille l’atelier théâtre de L’Autre Regard, pour « Nos rivages », un projet de création collective soutenu par la DRAC Bretagne, L’Autre Regard/Clin d’oeil et de la Ville de Rennes.

Dans le cadre de la création RIVES, les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté, accompagné·es par l’autrice et metteuse en scène Clara-Luce Pueyo et la comédienne et metteuse en scène Frédérique Mingant de la cie Collector.

* Tarif : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T17:00:00.000+01:00

02 99 33 20 01 contact@adec-theatre-amateur.fr

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



