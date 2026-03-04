Nos soleils, Le Vox, Mayenne

Nos soleils Lundi 16 mars, 13h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T13:30:00+01:00 – 2026-03-16T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-16T13:30:00+01:00 – 2026-03-16T15:30:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=47ID6 »}]

Ciné-rencontre – Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait … Le Vox Nos soleils