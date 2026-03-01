Nos Soleils Les Reflets du Cinéma Cinéville

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:45:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Ours d’or Berlinale 2022

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force…

Carla Simón a remporté l’ours d’or au festival de Berlin avec ce film en 2022. Quatre ans plus tard, les problématiques que traverse cette famille d’agriculteurs raisonnent toujours avec beaucoup de force. Mais la beauté du film réside aussi dans le portrait sensible que la réalisatrice nous livre des trois générations qui cohabitent sur l’exploitation familiale. Atmosphères 53

•Cinéville, Laval .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Nos Soleils Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME