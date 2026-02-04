Nos sorcières bien aimées !

place du ralliement Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 19:00:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

Date(s) :

2026-03-03

ce programme nous fait rencontrer les redoutables magiciennes qui peuplent l’opéra depuis l’âge baroque jusqu’à nos jours. .

place du ralliement Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nos sorcières bien aimées ! Angers a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers