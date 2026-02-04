Nos sorcières bien aimées ! Angers
Nos sorcières bien aimées ! Angers mardi 3 mars 2026.
Nos sorcières bien aimées !
place du ralliement Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-03-03 20:00:00
Date(s) :
2026-03-03
ce programme nous fait rencontrer les redoutables magiciennes qui peuplent l’opéra depuis l’âge baroque jusqu’à nos jours. .
place du ralliement Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nos sorcières bien aimées ! Angers a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers