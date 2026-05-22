Nos terroirs en fête Les Halles Saint-Jean-de-Luz
Nos terroirs en fête Les Halles Saint-Jean-de-Luz mercredi 5 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Nos terroirs en fête
Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Nos terroirs en fête
Marché de producteurs fermiers, expositions d’animaux de la ferme (brebis, ânes, vaches, porcelets, etc), dégustation de produits locaux, restauration sur place (talo eta xingar), animation musicale et Banda… .
Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 57 38 47 b.ondars@fdsea64.fr
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English : Nos terroirs en fête
L’événement Nos terroirs en fête Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements
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