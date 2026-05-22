Nos terroirs en fête Les Halles Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Nos terroirs en fête

Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Nos terroirs en fête

Marché de producteurs fermiers, expositions d’animaux de la ferme (brebis, ânes, vaches, porcelets, etc), dégustation de produits locaux, restauration sur place (talo eta xingar), animation musicale et Banda… .

Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 57 38 47 b.ondars@fdsea64.fr

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English : Nos terroirs en fête

L’événement Nos terroirs en fête Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements