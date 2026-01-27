Nos trompettistes en concert ! conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Nos trompettistes en concert ! conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar vendredi 27 mars 2026.
Nos trompettistes en concert !
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Les élèves des classes de trompettes de l’école de musique Ardèche Rhône Coiron (antenne Le Teil) et du conservatoire de Montélimar-Agglomération se réunissent pour une soirée où la trompette sera reine.
.
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Students from the trumpet classes of the Ardèche Rhône Coiron music school (Le Teil branch) and the Montélimar-Agglomération conservatory come together for an evening where the trumpet will be king.
L’événement Nos trompettistes en concert ! Montélimar a été mis à jour le 2026-01-27 par Montélimar Tourisme Agglomération