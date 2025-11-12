Nos vies bas carbone avec les Low-Tech 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Nos vies bas carbone avec les Low-Tech

Cet atelier participatif s’appuie sur la méthode de l’association “Inventons nos vies bas carbone” pour nous amener à construire des imaginaires positifs s’inscrivant dans une démarche Low-Tech.

Nous devons maintenir le réchauffement climatique en dessous de +2°C pour réussir à garder une planète habitable. Pour cela nous devons réaliser une véritable course contre la montre et contre les émissions de gaz à effet de serre. C’est cela que signifie “l’urgence climatique”. Agir efficacement, dans les temps impartis, demande quelques clés. Cet atelier donne des informations claires et visuelles, objectives et simples pour se projeter dans un futur viable et heureux à la hauteur des enjeux.

Mais pour que cette vision du futur soit réalisable, nous devons concevoir des réponses efficaces et durables. C’est à dire qu’elles doivent se concentrer sur les besoins prioritaires, être pérennes, conviviales, sobres et adaptées au contexte local. C’est cela la démarche Low-Tech.

Mercredi 12 novembre à 14h, venez imaginer des pistes d’actions, basées sur les Low-Tech, permettant d’esquisser les contour d’un futur proche possible et souhaitable ! .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Nos vies bas carbone avec les Low-Tech

This participatory workshop is based on the Inventons nos vies bas carbone (Let’s invent our low-carbon lives) method, to help us build positive imaginations as part of a low-tech approach.

German : Nos vies bas carbone avec les Low-Tech

Dieser partizipative Workshop stützt sich auf die Methode der Vereinigung Inventons nos vies bas carbone?

Italiano :

Questo laboratorio partecipativo si basa sul metodo utilizzato dall’associazione Inventons nos vies bas carbone? per aiutarci a costruire visioni positive nell’ambito di un approccio low-tech.

Espanol :

Este taller participativo se basa en el método utilizado por la asociación Inventons nos vies bas carbone? para ayudarnos a construir visiones positivas en el marco de un enfoque de baja tecnología.

