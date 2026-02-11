NOS VISITES GUIDÉES HIVERNALES Saint-Guilhem-le-Désert

NOS VISITES GUIDÉES HIVERNALES

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-06

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06

Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

Dès 10h30, du 24 février au 6 mars 2026, les mardis, mercredis et vendredis, visitez le village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert ainsi que son ancienne abbaye bénédictine fondée en 804 par le cousin de Charlemagne et reconstruite au XIe siècle.

Véritable joyau de l’art roman languedocien, elle abrite aujourd’hui de nombreux trésors tels que les reliques de Saint-Guilhem, un fragment de la vraie croix ou encore, un autel roman remarquable (durée 1h30 environ).

Information importante

Veuillez noter que ce site n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (moteur)

Les chiens ne sont pas autorisés durant la visite. .

34150 Hérault Occitanie

English :

Visit Saint-Guilhem-le-Désert, one of the Most Beautiful Villages in France, which has so much to tell you!

