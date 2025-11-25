Nos yeux d’enfants L’Acousti’k Miniac-Morvan Samedi 7 mars 2026, 20h30 Informations et réservations : www.romainillusion.com

Le nouveau spectacle de magie de Romain Illusion

Les soirées Netflix, c’est bien, l’Intelligence Artificielle une alliée !

Nous sommes à la fois connectés à tout et pourtant déconnectés de nous-même. Aurions-nous perdu nos yeux d’enfants dans ce monde qui va trop vite ?

Dans ce **nouveau spectacle de magie**, Romain vous convie à voyager au cœur de votre âme. Un moment suspendu, entre poésie et émerveillement, il vous invite à travailler votre imaginaire, à trouver cette étoile qui brille au fond de vous-même. Laissez-vous porter par la magie et explorer les liens invisibles qui peuvent nous unir.

Alors, oserez-vous franchir le portail des rêves ?

### Un spectacle de Magie pour toute la famille !

Spectacle tout public

Durée : 1h20

**Samedi 7 mars 2026**, à 20h30 à l’Acousti’k.

Organisation Esnault Production – 06 58 09 98 54

Informations et réservations : [www.romainillusion.com](https://www.romainillusion.com/)

**Tarif spécial Noël** : adultes 12,80 €, enfants 8 €.

**Tarif** : adultes 16 €, enfants de 5 à 11 ans 10 €, résidant Miniac 14 € (justificatif de domicile à présenter le jour du spectacle).

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.romainillusion.com/billetterie/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77