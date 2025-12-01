Nosebone Inc • Karl Phillips and The Rejects • SLiP SUPERSONIC Paris

NOSEBONE INC (22h30)

(Punk – Paris, FR)

Nosebone INC, c’est quoi?

C’est un groupe de potes qui a commencé à faire de la musique au lycée.

C’est un groupe de potes qui a écumé toutes les salles de France pendant 15 ans en faisant du Ska Punk énervé, original, et qui déboîte.

C’est un groupe de potes qui a arrêté de jouer il y a 15 ans et qui s’est reformé il y a quelques mois pour se rendre compte que c’était vraiment trop cool.

C’est le groupe de potes que tu ne dois pas rater et qui va te retourner la tronche sur scène.

Les 3 influences : Mad Caddies, Suicide Machine, Less Than Jake

https://soundcloud.com/nosebone-inc

KARL PHILLIPS AND THE REJECT (21h30)

(Ska punk – Northampton, UK)

Un groupe rock mélangeant Ska Punk et Hip Hop.

Sublimé par la voix et le charisme d’un chanteur Anglais.

Depuis plus de 14 ans aujourd’hui, le groupe continu son parcours musical.

Plusieurs albums, dont même un best of et une dizaine de vidéos clips.

Des centaines de concerts en Angleterre, en Lettonie, et en France, partageant les scènes des salles de concerts et des festivals avec des artistes comme : Madness, Chase & Status, Slaves, Dub Pistols, Sonic boom 6, Alabama3, ou encore The Stranglers!

https://open.spotify.com/…/artist/5WIqa5FuuDlV8vzhYZA4Tt

https://youtu.be/RWn9N2eNr3c?si=lDhLr4KJuDyGNzy3

SLiP (20h30)

(Punk rock – Paris, FR)

SLiP est un un power trio de Punk-Rock, un mix entre les vibes de Californie et le Punk-Rock Anglais qui fait l’unanimité partout où ils se produisent, leur technicité et leur efficacité étant dévoilées à chacune de leurs apparitions.

Une pinte svp ! Que je la renverse dans le pogo.

Leur premier album « BIGGER THAN SMALL », un 13 titres illustré par Chester est disponible depuis octobre 2023.

Les 3 influences : The Offspring, Green Day, The Distillers

https://www.youtube.com/@slippunkrock994

Vendredi 19 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Offspring, Billy Tallent & Blink 182 !

Le vendredi 19 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo