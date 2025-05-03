NOSFERATU PAR JEAN FRANCOIS ZYGEL – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

NOSFERATU PAR JEAN FRANCOIS ZYGEL Début : 2026-04-14 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : NOSFERATU PAR JEAN FRANCOIS ZYGELGrandes ŒuvresTitre : Nosferatu par Jean-François Zygel Sous-titre : En ciné-concert Date : Mardi 14/04/2026Horaire : 20h30Distribution : Jean-François Zygel composition, piano, Fender Rhodes et célesta Chapeau : On prétend parfois qu’une bonne musique de film ne doit pas se faire remarquer. Les compositeurs à l’honneur des concerts des Plus grandes musiques de films n’ont pas suivi ce conseil, et c’est tant mieux ! Au programme : une série de concerts dédiée aux musiques cultes des chefs-d’œuvre du 7ème art à l’Auditorium de La Seine Musicale. Certes composées pour l’écran, les bandes originales sont des partitions à part entière qui peuvent très bien se passer des images, elles nous procurent le plaisir de nous souvenir des images qu’elles ont accompagnées, et même de les deviner.Description : Plongez dans l’univers mystérieux et fascinant de Nosferatu, une adaptation libre du roman légendaire Dracula de Bram Stoker, sublimé en un chef-d’œuvre du cinéma expressionniste : le film de F.W. Murnau, réalisé en 1921. Ce film emblématique de l’expressionnisme allemand et du cinéma fantastique a marqué l’histoire du cinéma par sa vision inédite du mythe du vampire, à la fois terrifiant et séduisant, et demeure une intarissable source d’inspiration plus d’un siècle après sa sortie. À travers une gamme innovante de techniques cinématographiques (effets spéciaux, teintage des scènes de nuit, accélération de certains mouvements, images en négatif…), Murnau réinvente l’image du vampire, créant une créature ambiguë, un être nocturne et insaisissable, à la fois réel et imaginaire, faible et puissant, masculin et féminin. Spécialiste de l’accompagnement en concert de films muets, le célèbre pianiste et compositeur Jean-François Zygel magnifie cette œuvre mythique en créant une atmosphère sonore envoûtante dans l’Auditorium de La Seine Musicale. Sa musique, tissée de fragments de chorals, de comptines énigmatiques et de bourdons menaçants, se teinte d’une délicate poésie sonore, portée par un ensemble de trois claviers complémentaires. Un univers musical aussi mystérieux que l’image qui défile à l’écran, où chaque note dialogue avec les ombres du film. Un rendez-vous rare, où la magie du cinéma muet rencontre la puissance de la musique, pour une expérience inoubliable !

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92