Nostalgie du réconfort Thionville
Nostalgie du réconfort Thionville lundi 30 mars 2026.
Nostalgie du réconfort
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-03-30 14:00:00
fin : 2026-03-31 15:25:00
Date(s) :
2026-03-30 2026-03-31
Nostalgie du réconfort est basée sur les interviews des 32 membres de la famille ouvrière de Matthieu Dandreau, auteur et metteur en scène de cette pièce qui explore les thématiques de l’appartenance, de la transmission et de l’émancipation sociale. C’est un seul en scène dans lequel Grégory Fernandes joue tous les membres de cette famille dysfonctionnelle mais aimante, et aussi les icônes de jeunesse et les avatars du héros dont nous découvrons les souvenirs personnels empreints de culture populaire, de tensions de classes et de tabous, dans un univers décalé, poétique, joyeux, festif et très marqué par la présence télévisuelle.
Distribution et production
texte, mise en scène Matthieu Dandreau
avec Grégory Fernandes
lumière Iannis Japiot
vidéo Thomas Harel
scénographie Nina Bonnin
production ES3-THEATRE
co-production Théâtre de Gascogne (Mont-de-marsan), L’Union CDN de Limoges, Châteauvallon-Liberté scène nationale de Toulon, Printemps des comédiens (Montpellier) via le dispositif Warm up
soutien département des Landes via le dispositif Culture en herbe La Maison des métallos (75)Tout public
18 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Nostalgie du réconfort is based on interviews with 32 members of the working-class family of Matthieu Dandreau, author and director of this play that explores the themes of belonging, transmission and social emancipation. It’s a one-man show in which Grégory Fernandes plays all the members of this dysfunctional but loving family, as well as the icons of youth and the avatars of the hero, whose personal memories are imbued with popular culture, class tensions and taboos, in a universe that’s offbeat, poetic, joyful, festive and heavily marked by the presence of television.
Cast and production
text, direction Matthieu Dandreau
with Grégory Fernandes
lighting Iannis Japiot
video Thomas Harel
set design Nina Bonnin
production ES3-THEATRE
co-production Théâtre de Gascogne (Mont-de-marsan), L?Union CDN de Limoges, Châteauvallon-Liberté scène nationale de Toulon, Printemps des comédiens (Montpellier) via the Warm up program
support from the Landes department via the Culture en herbe program La Maison des métallos (75)
L’événement Nostalgie du réconfort Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME