Nostalgie du réconfort

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-03-31 15:25:00

Date(s) :

2026-03-30 2026-03-31

Nostalgie du réconfort est basée sur les interviews des 32 membres de la famille ouvrière de Matthieu Dandreau, auteur et metteur en scène de cette pièce qui explore les thématiques de l’appartenance, de la transmission et de l’émancipation sociale. C’est un seul en scène dans lequel Grégory Fernandes joue tous les membres de cette famille dysfonctionnelle mais aimante, et aussi les icônes de jeunesse et les avatars du héros dont nous découvrons les souvenirs personnels empreints de culture populaire, de tensions de classes et de tabous, dans un univers décalé, poétique, joyeux, festif et très marqué par la présence télévisuelle.

Distribution et production

texte, mise en scène Matthieu Dandreau

avec Grégory Fernandes

lumière Iannis Japiot

vidéo Thomas Harel

scénographie Nina Bonnin

production ES3-THEATRE

co-production Théâtre de Gascogne (Mont-de-marsan), L’Union CDN de Limoges, Châteauvallon-Liberté scène nationale de Toulon, Printemps des comédiens (Montpellier) via le dispositif Warm up

soutien département des Landes via le dispositif Culture en herbe La Maison des métallos (75)Tout public

18 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Nostalgie du réconfort is based on interviews with 32 members of the working-class family of Matthieu Dandreau, author and director of this play that explores the themes of belonging, transmission and social emancipation. It’s a one-man show in which Grégory Fernandes plays all the members of this dysfunctional but loving family, as well as the icons of youth and the avatars of the hero, whose personal memories are imbued with popular culture, class tensions and taboos, in a universe that’s offbeat, poetic, joyful, festive and heavily marked by the presence of television.

Cast and production

text, direction Matthieu Dandreau

with Grégory Fernandes

lighting Iannis Japiot

video Thomas Harel

set design Nina Bonnin

production ES3-THEATRE

co-production Théâtre de Gascogne (Mont-de-marsan), L?Union CDN de Limoges, Châteauvallon-Liberté scène nationale de Toulon, Printemps des comédiens (Montpellier) via the Warm up program

support from the Landes department via the Culture en herbe program La Maison des métallos (75)

L’événement Nostalgie du réconfort Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME