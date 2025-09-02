Nostalgie Génération 80 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Nostalgie Génération 80 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement mardi 2 septembre 2025.

Nostalgie Génération 80

Du 02/09 au 21/09/2025 tous les jours de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 22:30:00

fin : 2025-09-21 03:30:00

Date(s) :

2025-09-02

Génération 80, le rendez-vous mensuel des soirées années 80 en partenariat avec Nostalgie, revient en septembre ! Sortez le pattes d’ef, le fluo… Enfin bref votre meilleur outfit et vos meilleurs pas de danse pour enflammer le dancefloor!

DJ Ruthwen (Années 80)





Un mot d’ordre s’ambiancer… comme le disait David Bowie Let’s dance !







Prends les paillettes, les épaulettes, et autre accessoires de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été. Place à l’emblématique DJ Ruthwen pour une soirée démentielle.





Vous êtes attendu.e.s nombreux.euses pour la soirée emblématique génération 80 ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Génération 80, the monthly 80s party in partnership with Nostalgie, is back in September! Get out your ef-paws, your fluo? In short, bring your best outfit and your best dance moves to set the dancefloor alight!

German :

Generation 80, der monatliche Treffpunkt für 80er-Jahre-Partys in Zusammenarbeit mit Nostalgie, ist im September wieder da! Holen Sie die Schlaghosen, die Neonfarben? Kurz gesagt, ziehen Sie Ihr bestes Outfit und Ihre besten Tanzschritte an, um den Dancefloor zu entzünden!

Italiano :

Génération 80, il party mensile anni ’80 in collaborazione con Nostalgie, torna a settembre! Tirate fuori le vostre zampe di ferro, i vostri colori fluorescenti? Insomma, portate il vostro vestito migliore e i vostri migliori passi di danza per infiammare la pista!

Espanol :

Génération 80, la fiesta mensual de los 80 en colaboración con Nostalgie, ¡vuelve en septiembre! Saca tus ef-paws, tus fluorescentes? En resumen, ¡trae tu mejor atuendo y tus mejores pasos de baile para incendiar la pista!

L’événement Nostalgie Génération 80 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille