Nostra Aetate Salle ACentre diocésain Besançon

Nostra Aetate

Salle ACentre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Cette rencontre permettra de revenir sur l’histoire et l’évolution du dialogue entre l’Église catholique et le judaïsme depuis les années 1960. Elle proposera également un éclairage sur les relations judéo-chrétiennes aujourd’hui et les enjeux de compréhension et de dialogue entre les traditions.

Une conférence ouverte à toutes les personnes intéressées par l’histoire, les religions et le dialogue entre les cultures. .

Salle ACentre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Nostra Aetate

L’événement Nostra Aetate Besançon a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON