Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse
samedi 17 octobre 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Etes-vous prêts pour une nouvelle enquête immersive au cœur du château ?
Partez sur les traces d’une étrange prophétie…
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr
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English : Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance
Are you ready for a new immersive investigation in the heart of the castle?
Follow the trail of a strange prophecy…
L’événement Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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