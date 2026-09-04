Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Etes-vous prêts pour une nouvelle enquête immersive au cœur du château ?

Partez sur les traces d’une étrange prophétie…

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

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English : Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance

Are you ready for a new immersive investigation in the heart of the castle?

Follow the trail of a strange prophecy…

L’événement Nostradamus & les inventeurs de la Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence