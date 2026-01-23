L’immense chorégraphe capverdienne s’empare du célèbre conte des Mille et Une Nuits pour y glisser son geste mécanique, politique, presque incantatoire. Un spectacle somptueux et enivrant, qui brouille les repères et vous fait perdre jusqu’au sens du réel.

Marlene Monteiro Freitas est une star de la danse contemporaine. Prenez pour preuve le Lion d’argent que lui a décerné la Biennale de Venise en 2018. Le Festival d’Automne lui consacre en 2022 un portrait, et à l’été 2025, c’est elle qui a permis, pour la première fois de son histoire, à la danse d’ouvrir la Cour d’honneur du Festival d’Avignon. Ce qui fait d’elle une star, c’est sa danse si personnelle. Sa grammaire chorégraphique, pantomimique, est reconnaissable entre toutes. Chez Marlene Monteiro Freitas, le mouvement s’empare de tout le corps, de la langue aux orteils, en passant par les orbites des yeux. Les dos sont raides comme une justice qui aurait perdu la boussole du bien et du mal.

Pour NÔT, elle retient la nuit, car au lever du jour, Shéhérazade pourrait mourir. Marlene Monteiro Freitas se concentre sur cet exercice de survie. Elle traduit par la danse l’énergie des contes qui se transmettent de génération en génération. Chez elle, le mouvement devient un flux, croisé, contraint et contredit par d’autres. Sur scène, le spectacle s’amuse des ambiguïtés entre le vice et la vertu, entre l’immense et le minuscule, le mensonge et la vérité.

Amélie Blaustein Niddam

Dans Les Mille et Une Nuits, Shéhérazade, nouvelle épouse du sultan, lutte chaque nuit pour sa survie et déjoue la volonté funeste. La chorégraphe capverdienne Marlene Monteiro Freitas s’inspire de ce chef d’œuvre de la littérature arabe et de la force de son héroïne pour créer un spectacle dont les gestes traduisent la parole salvatrice.

Du mercredi 25 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h45

jeudi

de 19h00 à 20h45

mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h45

payant

Tarif plein : 35€

Pass Chaillot : 27€

Pass Chaillot Jeune : 12€

Pass Chaillot Groupe : 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T20:45:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T20:00:00+02:00_2026-03-25T21:45:00+02:00;2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T20:45:00+02:00;2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:45:00+02:00;2026-03-28T18:00:00+02:00_2026-03-28T19:45:00+02:00

Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/not-marlene-monteiro-freitas +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://x.com/TheatreChaillot



Afficher la carte du lieu Grande Halle de la Villette et trouvez le meilleur itinéraire

