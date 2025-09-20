Not I, Compagnie Li(luo) Musée du Sel Marsal

Not I, Compagnie Li(luo) Musée du Sel Marsal samedi 20 septembre 2025.

Not I, Compagnie Li(luo) 20 et 21 septembre Musée du Sel Moselle

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T15:+

Et si on prenait soin de nous ? Not I est le premier volet de la quadrilogie intitulée » La Place de l’Autre « , un solo intime de danse, au minimalisme radical et à la poésie diffuse. Il décline les étapes d’une cérémonie du thé japonaise, déplacée ici et maintenant.

Camille Mutel nous fait le privilège d’offrir sa vulnérabilité à notre regard, avec confiance, dans des séquences rythmées par les variations de lumière et de rares sons tranchants. Pour nous apprivoiser, elle met en place son rituel, l’espace propice au don qu’elle nous fait, une rencontre toute en douceur. Elle installe, avec précision et sans précipitation, son établi : un étau, une planche de bois. Elle découvre les objets, joue avec le couteau, en explore les possibilités. Elle effeuille, prépare un oignon pêché dans la corbeille, ajoute une nappe au tableau, pique le poisson frais. Sert un verre de vin rouge.

​Les gestes du quotidien sont décalés, décomposés ; les mouvements, lents. Le corps se fond dans ce plateau qui bientôt devient une composition plastique, une nature morte d’aujourd’hui – il laisse place à ce qui depuis le début était au centre de l’intérêt et de l’attention : l’objet, l’autre. L’expérience sensible du geste d’offrande, du partage.

Musée du Sel Place de la Porte de France, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est 0387350150 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-du-sel [{« type »: « email », « value »: « mdsm@moselle.fr »}] La porte de France conçue par Vauban, défendait l’accès principal à Marsal et était protégée par une demi-lune abritant le moulin de la ville.

Et si on prenait soin de nous ? Not I est le premier volet de la quadrilogie intitulée » La Place de l’Autre « , un solo intime de danse, au minimalisme radical et à la poésie diffuse. Il décline les …

© Scènes et territoires