NOT SCIENTISTS THE POOKIES – L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex

NOT SCIENTISTS THE POOKIES Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

RRRA L’EMPREINTE GRAND PARIS SUD PRÉSENTE : NOT SCIENTISTS THE POOKIESNée des cendres encore incandescentes d’Uncommonmenfrommars (groupe majeur de la scène punk-rock française des années 2000 que personne n’aura oublié), Not Scientists résulte d’une émulsion sonore savamment distillée par la paire de guitaristes Ed et Jim et d’un jeune basse/batterie mené de mains de maître par Le Bazile (Not Guts No Glory, Supermunk) et Thibault. Animés par une envie furieuse d’éclaircir le ton des guitares sans toutefois désépaissir la puissance du son, les quatre musiciens composent très vite suffisamment de chansons pour prendre la direction des salles de spectacle et (re)devenir les rois de la route. De café-concert en SMAC, de sol carrelé de bistrot en scène surélevée de festival européen (et même américain), Not Scientists trace son chemin, maltraitant son camion avec des milliers de kilomètres au compteur et enthousiasmant un public d’abord curieux puis fidèle aux harmonies indie propulsées par des guitares cristallines, des voix mélodieuses et une rythmique dévastatrice.Les Pookies sont de retour sur le devant de la scène punk rock pour un revival des années 2000 !En février 2008, leur dernier concert au Warmaudio (Lyon) faisait salle comble devant une horde de fans en transe. Soirée pour laquelle ils s’étaient entourés des mythiques UncommonMenFromMars, et autres Flying Donuts,Bad Chickens et ISP.Octobre 2025 marquera les 20 ans de leur album Stunts, fights and mariachies, dont le succès s’est renforcé avec le temps.

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77