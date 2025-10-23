…Not So Young ! trio en concert au Marcounet Peniche Marcounet Paris

…Not So Young ! trio en concert au Marcounet Peniche Marcounet Paris jeudi 23 octobre 2025.

… Not So Young ! est un trio Jazz composé de Misja Fitzgerald Michel (guitare), Hugo Barré (contrebasse) et Cédric Affre (batterie). Le répertoire est essentiellement élaboré autour de nos compositions originales et agrémenté de quelques morceaux du répertoire.

Un nouveau trio à découvrir, des compositions aux couleurs surprenantes et une énergie post-bop au service de quelques standards de jazz

Le jeudi 23 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente standard : 15 EUR Public jeunes et adultes.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

