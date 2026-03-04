NOT TODAY, Département du Loiret,

NOT TODAY Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Spectacle chorégraphique burlesque et musical sans paroles, Not Today suit l’égarement d’un employé de bureau dont le monde millimétré et kafkaïen s’effondre. Épuisé, oscillant entre burn-out et hyperactivité, il déraille. Les propositions de Dimitri HATTON, à mi-chemin entre gags burlesques et emmêlements corporels surréalistes, résonnent dans l’univers sonore de Pascal MAUPEU.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Yemko