Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre
Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre mercredi 8 juillet 2026.
Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
“Notes d’été à Irancy” c’est une programmation musicale éclectique, accessible et d’une qualité exceptionnelle, constituée tant de jeunes artistes que de musiciens d’envergure internationale.
Venez assister à l’ouverture de cette 9e édition sous les voûtes de l’Abbaye Saint-Germain. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)