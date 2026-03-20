Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre

Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

“Notes d’été à Irancy” c’est une programmation musicale éclectique, accessible et d’une qualité exceptionnelle, constituée tant de jeunes artistes que de musiciens d’envergure internationale.

Venez assister à l’ouverture de cette 9e édition sous les voûtes de l’Abbaye Saint-Germain. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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L’événement Note d’été à Irancy à l’Abbaye Saint-Germain Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)