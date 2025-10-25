Note Pavillon Carré de Baudouin Paris

Pavilion est un trio basé à Brooklyn formé par Solomon Gottfried à la contrebasse/électronique, Tim Watson à la guitare/sound design et Connor Parks à la batterie. Le groupe explore la dualité entre des improvisations aux textures sonores denses et les innovations rythmiques du jazz et des musiques américaines des XXe et XXIe siècles.

Studio Mekla est fondé en 2022 par la cheffe Victoria Mekkoui. Il imagine des menus en lien direct avec l’univers de chaque projet, tout en collaborant avec des artistes pour créer des synergies uniques et des moments singuliers. Mathilde Badie est commissaire indépendante et historienne de l’art. Elle développe ses recherches et projets curatoriaux autour des rapports entre matérialités et pratiques rituelles, et travaille en particulier sur l’usage du culinaire dans l’art contemporain.

William Wilson est le fondateur de Limen, une structure artistique implantée dans le sud de l’Amérique du Nord et tournée vers l’international. À la croisée d’une maison de production, d’un studio de création, d’une galerie et d’un dispositif d’accompagnement, Limen a pour vocation d’offrir aux artistes et aux créatifs les moyens de partager des formes d’expression soigneusement choisies.

Programme réalisé grâce à la générosité de Limen, mécène de la programmation perfomances et conversations.

Musique de Pavilion et installations culinaires par le studio Mekla dans le cadre de l’exposition de Pooya Abbasian – in dubio pro reo.

Le samedi 25 octobre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

