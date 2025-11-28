Notes blanches, les incroyables instruments de Nicolas Frize Médiathèque Marguerite Duras Paris

Notes blanches, les incroyables instruments de Nicolas Frize Médiathèque Marguerite Duras Paris vendredi 28 novembre 2025.

L’exposition présentera des instruments en porcelaine imaginés par le compositeur Nicolas Frize. Cet instrumentarium est l’aboutissement d’une résidence de trois ans que le compositeur conduit dans la Manufacture Nationale de Sèvres de 2006 à 2009. En relation étroite avec les artisans de la Manufacture, une recherche inédite en lutherie sonore et musicale autour de la porcelaine est menée, à la recherche des possibles secrets musicaux de la céramique.

L’exposition présentera également des photographies, de Bernard Baudin et de Michel Labelle, du travail que mène Nicolas Frize depuis plus de quarante ans dans des lieux aussi insolites que les instruments utilisés : Concert de bisous, de locomotives, et bien d’autres.

Enfin Notes Blanches, c’est aussi le film de Corinne Dardé, sur le travail du compositeur à la Manufacture de Sèvres, qui sera projeté pendant toute la durée de l’exposition.

Vernissage le vendredi 28 novembre à 19h30.

Bols retournés et billes joueuses ; Crédits : Michel Labelle

Volutophone en pente et boule tressautante ; Crédits : Michel Labelle

Poisson raie hérisson, avec aiguilles verticales torsadées ; Crédits : Michel Labelle

Notes Blanches, le film Ce film est un témoignage personnel sur un projet musical inédit mené par le compositeur Nicolas Frize au sein de la Manufacture de Sèvres. Amorcé par un travail de fabrication de nouveaux objets sonores en porcelaine, le dispositif va donner vie au bout de deux années à un immense instrumentarium pour lequel une partition et de nouveaux gestes musicaux seront inventés pour donner lieu à des concerts publics totalement inouïs.

Ecrit et réalisé par Corinne Dardé | France | 42 min.

Nicolas Frize Il a écrit plus de 140 œuvres, orchestrales, instrumentales, chorales, électroacoustiques… donnant des concerts tant en France qu’à l’étranger. Il mène depuis une quarantaine d’années sa recherche musicale autour de l’instrumentation où son goût des combinaisons audacieuses le conduit à faire voisiner et communiquer instruments traditionnels, chœurs et voix, bandes magnétiques et objets détournés. Il se consacre également à la composition de commandes originales pour le théâtre, la danse, le cinéma, la radio, les expositions et bien d’autres applications.

http://www.nicolasfrize.com/

Exposition du 28 novembre 2025 au 8 mars 2026, dans le cadre du festival Monte le son, dédié aux instruments surprenants

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 08 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/