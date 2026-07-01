UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romazières

Notes champêtres Romazières

vendredi 10 juillet 2026 · Romazières

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Eglise de Romazières
Ville
17510 Romazières
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15

Romazières

Notes champêtres

Eglise de Romazières Romazières Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

Festival de musique avec Audrey Saad, Miguel Henry, Ensemble Vocal Scylla et Ameylia Saad Wu, proposant de la musique baroque, des programmes Renaissance et des musiques du monde et des imaginaires.
  .

Eglise de Romazières Romazières 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 42 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Notes champêtres Romazières a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge