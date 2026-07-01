Informations pratiques

Romazières

Notes champêtres

Eglise de Romazières Romazières Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Festival de musique avec Audrey Saad, Miguel Henry, Ensemble Vocal Scylla et Ameylia Saad Wu, proposant de la musique baroque, des programmes Renaissance et des musiques du monde et des imaginaires.

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Eglise de Romazières Romazières 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 42 01

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English :

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L’événement Notes champêtres Romazières a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge