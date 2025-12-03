Notes d’amour Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Notes d’amour Mercredi 3 décembre, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-12-03T18:30:00 – 2025-12-03T19:30:00

Fin : 2025-12-03T18:30:00 – 2025-12-03T19:30:00

« Notes d’amour » est un spectacle musical mis en scène autour d’œuvres anciennes et modernes de la chanson française. Des pépites d’hier et des trésors d’aujourd’hui, à découvrir et à ré-écouter, sans modération !

Tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Cie L’Art ou l’Etre Spectacle musical