Notes de cacao Centre Diocésain Besançon vendredi 5 septembre 2025.
Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon Doubs
Gratuit
Début : 2025-09-05 19:00:00
fin : 2025-09-05 22:00:00
2025-09-05
Une soirée inédite, mêlant réflexion et musique, pour découvrir la filière du chocolat et sa résilience à travers le monde, au gré des notes.
Au programme
19:00 20:00 Espace Ledeur
La soirée s’ouvrira avec le vernissage de l’exposition Micro-entrepreneurs , mettant en lumière les parcours inspirants de personnes accompagnées par Oikocredit.
Vous serez invités à explorer de manière ludique les enjeux de la filière du chocolat.
20:00 22:00 Salle B
Un temps d’échange permettra d’approfondir les réalités de cette filière, ses défis, et les pistes de résilience autour du cacao.
La soirée se poursuivra avec une dégustation de chocolat et se clôturera en musique avec une initiation au Lindy Hop, pour danser et partager un moment convivial. .
Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 78 74 franche-comte@oikocredit.org
