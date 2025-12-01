Notes de Noël 2025 – Aux portes du sommeil Musée Marmottan Monet Paris

Lors de la nocturne du jeudi 11 décembre, laissez-vous bercer par les élèves de Musique de chambre de Laure Bécard et Samuel Etienne (cordes, guitares , saxophones), ainsi que les élèves de harpe de Sabine Chefson. Des œuvres d’ Anton Dvorak, Gabriel Fauré, Paul de Wailly, Mauro Giuliani, Schubert, Brahms, Offenbach ou encore Mozart, vous guideront vers le domaine du rêve.

Pour la troisième édition de Notes de Noël, le conservatoire Francis Poulenc revient au Musée Marmottan-Monet. La nuit et les rêves seront à l’honneur lors d’un concert en lien avec l’exposition L’Empire du sommeil.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Evénement destiné aux visiteurs du musée

Tout public.

Musée Marmottan Monet 2, rue Louis-Boilly 75016 Paris