Notes et Anecdotes – Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, 22 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 20:30 – 21:30

Gratuit : non Tarif unique à 15€, réservation en ligne ou par téléphone, retrait des billets sur place Tout public

Près d’un siècle s’est écoulé depuis la naissance du jazz. Des clubs de Harlem à la butte Montmartre, plongez dans l’épopée d’un mode d’expression né de l’esclavage et poussant inexorablement à la liberté. Un spectacle pour néophytes comme amateurs avertis, à la croisée entre concert et documentaire.Un spectacle de et avec Mylan Gontier au chant, Lorenzo Muccio à la guitare et au chant et Youenn Derrien à la guitare

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POPULAIRE_NANTAIS-28963-0.wb?REFID=pdUxAAAAAADDAA