Notes in’Rennes à Bais

Bais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:45:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Samedi 17 janvier à 19h45, retrouvez 140 choristes pour le spectacle en chansons à la salle Unisson de Bais.

Ouverture des portes à 18h45, buvette et petite restauration sur place.

Organisé par et au profit des EHPAD de Bais et Domalain.

Direction Rodolphe Péron

Clavier Thomas Fuchez

Billetterie en ligne

Tarifs 16€ adulte 8€ enfant (3 à 12ans) .

Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 72 17 43

English :

L’événement Notes in’Rennes à Bais Bais a été mis à jour le 2025-12-12 par OT VITRE