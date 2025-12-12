Notes in’Rennes à Bais Bais
Notes in’Rennes à Bais Bais samedi 17 janvier 2026.
Notes in’Rennes à Bais
Bais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:45:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Samedi 17 janvier à 19h45, retrouvez 140 choristes pour le spectacle en chansons à la salle Unisson de Bais.
Ouverture des portes à 18h45, buvette et petite restauration sur place.
Organisé par et au profit des EHPAD de Bais et Domalain.
Direction Rodolphe Péron
Clavier Thomas Fuchez
Billetterie en ligne
Tarifs 16€ adulte 8€ enfant (3 à 12ans) .
Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 72 17 43
English :
L’événement Notes in’Rennes à Bais Bais a été mis à jour le 2025-12-12 par OT VITRE