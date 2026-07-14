NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 26 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 26 mars 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine
Sur réservation, tarif unique 6€ · 3€ SORTIR!
En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité.
_Forme Découverte_
En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité. De cette expérience ils rapportent écrits, sons, cartographies, révélant un paysage contrasté traversé de tensions écologiques et politiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-26T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-26T19:30:00.000+01:00
1
https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755360-note-on-texas-monde-s-3
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine)
- Balade et découverte des espèces protégées du parc de la Morinais Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 1 août 2026
- BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 9 octobre 2026
- BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 9 octobre 2026
- ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 14 octobre 2026
- ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 14 octobre 2026