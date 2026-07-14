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NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande

vendredi 26 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande

NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Lieu
Théâtre l'Aire Libre
Adresse
2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande
Ville
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Département
Ille-et-Vilaine

NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 26 mars 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, tarif unique 6€ · 3€ SORTIR!

En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité.

_Forme Découverte_

En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité. De cette expérience ils rapportent écrits, sons, cartographies, révélant un paysage contrasté traversé de tensions écologiques et politiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-26T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-26T19:30:00.000+01:00

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 https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755360-note-on-texas-monde-s-3

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine


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