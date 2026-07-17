NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Vendredi 26 mars 2027, 19h00 Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine

Sur réservation, tarif unique 6€ · 3€ SORTIR!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T19:00:00+01:00 – 2027-03-26T19:30:00+01:00

Fin : 2027-03-26T19:00:00+01:00 – 2027-03-26T19:30:00+01:00

Forme Découverte

En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité. De cette expérience ils rapportent écrits, sons, cartographies, révélant un paysage contrasté traversé de tensions écologiques et politiques.

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755360-note-on-texas-monde-s-3 »}]

En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité.

Sarah Vasquez