vendredi 26 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

NOTES ON TEXAS · Alice Loumeau & Valentin Bansac · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 26 mars 2027, 19h00

En résidence à Marfa (Texas), Alice Loumeau et Valentin Bansac observent ce territoire désertique marqué par l’extraction pétrolière et l’aridité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-26T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-26T19:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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