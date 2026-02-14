Notre Afrique du Sud / Our South Africa, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Notre Afrique du Sud / Our South Africa Samedi 28 février, 16h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

« Notre Afrique du sud / Our South Africa » relate le premier voyage de Carole en Afrique du Sud. Oliver est son guide. On loue une voiture et c’est parti pour un tour du pays !

A travers différents « tableaux », nous racontons notre rencontre, la découverte de la savane, la diversité du peuple sud africain, le bidonville de Kayelistsha, la vie de Nelson Mandela.

Le spectacle est mi « road trip » mi « documentaire » mais aussi le croisement entre notre histoire intime et la grande Histoire. Nous sommes à la fois guides et manipulateurs d’objets.

Ecriture et jeu: Carole Deborde et Oliver Borowski

Mise en scène: Katy Deville

Création des maquettes: Nation

Création sonore: Umjita records

Mixage: Léo Naillou

Costumes: Julie Alvernhe

Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35

