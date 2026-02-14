Notre Afrique du Sud / Our South Africa, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Notre Afrique du Sud / Our South Africa, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux samedi 28 février 2026.
Notre Afrique du Sud / Our South Africa Samedi 28 février, 16h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T16:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:45:00+01:00
Fin : 2026-02-28T16:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:45:00+01:00
« Notre Afrique du sud / Our South Africa » relate le premier voyage de Carole en Afrique du Sud. Oliver est son guide. On loue une voiture et c’est parti pour un tour du pays !
A travers différents « tableaux », nous racontons notre rencontre, la découverte de la savane, la diversité du peuple sud africain, le bidonville de Kayelistsha, la vie de Nelson Mandela.
Le spectacle est mi « road trip » mi « documentaire » mais aussi le croisement entre notre histoire intime et la grande Histoire. Nous sommes à la fois guides et manipulateurs d’objets.
Ecriture et jeu: Carole Deborde et Oliver Borowski
Mise en scène: Katy Deville
Création des maquettes: Nation
Création sonore: Umjita records
Mixage: Léo Naillou
Costumes: Julie Alvernhe
Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-des-langues-maternelles-et-paternelles-2026 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une pièce de théâtre d’objet multilingue, par Carole, Oliver & Cies JOLANMAPA2026
Carole, Oliver & Cies