Notre Afrique du Sud/ Our South Africa- Carole, Oliver & Cies. lycée Trégey Bordeaux

Notre Afrique du Sud/ Our South Africa- Carole, Oliver & Cies. lycée Trégey Bordeaux vendredi 14 novembre 2025.

Notre Afrique du Sud/ Our South Africa- Carole, Oliver & Cies. Vendredi 14 novembre, 14h30 lycée Trégey Gironde

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T14:30:00 – 2025-11-14T15:30:00

Fin : 2025-11-14T14:30:00 – 2025-11-14T15:30:00

« Notre Afrique du Sud/ Our South Africa » est une petite forme légère qui se joue directement dans les classes, les médiathèques et les salles. La pièce est en anglais et en français mais fait aussi entendre différentes langues sud africaines.

« Notre Afrique du sud:/Our South Africa » relate le premier voyage de Carole en Afrique du Sud. Oliver est son guide. A travers différents «tableaux », nous racontons notre rencontre, la découverte de la savane, la diversité du peuple sud africain, le bidonville de Kayelistsha, la vie de Nelson Mandela. Le spectacle est mi « road trip » mi « documentaire » mais aussi le croisement entre notre histoire intime et la grande Histoire. Il permet de s’interroger sur la notion de « vivre ensemble », UBUNTU en zoulou.

Le spectacle présente un univers de maquettes faîtes de canettes « upcyclées » et la scénographie en papier kraft nous a permis de créer un spectacle qui tient dans une valise!

lycée Trégey 24 Rue de Tregey, 33100 Bordeaux, France Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « caroleolivercies@gmail.com »}]

Théâtre (à partir de 8 ans). Carnet de voyage et de vivre ensemble. « Rendez-vous avec les Afriques »

EcoChildren